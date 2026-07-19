مصر.. براءة مالكة مدرسة في قضية وفاة الطفلة تيا

خبرني - قضت محكمة مصرية ببراءة مالكة مدرسة ومعلمة، مع حبس 6 متهمين لمدد تتراوح بين 3 و6 أشهر، في قضية وفاة الطفلة تيا عقب سقوطها من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة.



وصدر الحكم عن الدائرة السابعة بمحكمة جنح شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عامر عبدالله، في القضية التي تعود وقائعها إلى وفاة الطفلة «تيا أحمد فؤاد» إثر سقوطها داخل المدرسة، حيث فارقت الحياة في موقع الحادث.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عددًا من مسؤولي المدرسة والعاملين بها إلى المحاكمة، بعد تحقيقات تناولت ملابسات وفاة الطفلة ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والإشراف على الأطفال داخل المؤسسة التعليمية.

ووجهت النيابة اتهامات إلى مسؤولة المدرسة ونجلتها، بصفتها الممثل القانوني للمؤسسة، تتعلق بتعريض حياة الأطفال للخطر، من خلال إدارة نشاط تعليمي دون استكمال التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن استقبال أطفال من مرحلتي «كي جي 1» و«كي جي 2» في يوم لم يكن مقررًا لوجودهم داخل المدرسة.

كما شملت الاتهامات عددًا من المعلمات والمشرفات، ونُسب إليهن التسبب في الوفاة عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال وعدم توفير القدر الكافي من المتابعة والتأمين للأطفال.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا بشأن سقوط الطفلة من الطابق السادس داخل المدرسة، قبل أن تنتقل الجهات المختصة إلى موقع الحادث وتبدأ إجراءات الفحص والتحقيق.

وكشفت التحقيقات عن وجود أوجه قصور وإهمال في إجراءات الإشراف على الأطفال، الأمر الذي أدى إلى إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة، فيما قضت المحكمة، في جلستها الأخيرة، ببراءة مالكة المدرسة وإحدى المدرسات، ومعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر.