روجرز على أعتاب التاريخ.. أغلى 5 صفقات في تاريخ تشيلسي

خبرني - بات الإنجليزي مورغان روجرز على بعد خطوة من دخول تاريخ تشيلسي، واعتلاء قائمة أغلى الصفقات في تاريخ النادي اللندني.



وتوصل تشيلسي إلى اتفاق لضم مورغان روجرز من صفوف أستون فيلا مقابل (137.6 مليون يورو)، ومن المقرر حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

حال إتمام الصفقة رسميًا، فسيصبح روجرز أغلى لاعب يتعاقد معه تشيلسي على الإطلاق.

وسيتجاوز روجرز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الذي انضم إلى تشيلسي من بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023 مقابل (121 مليون يورو).

وتضم قائمة أغلى صفقات تشيلسي أيضًا كلًا من الإكوادوري مويسيس كايسيدو المنضم من برايتون الإنجليزي مقابل (116 مليون يورو)، والبلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان الإيطالي مقابل (113 مليون يورو).

بينما يكمل الألماني كاي هافيرتز قائمة أغلى 5 صفقات في تاريخ تشيلسي بانضمامه إلى البلوز من باير ليفركوزن الألماني مقابل (100 مليون يورو).