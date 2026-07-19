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  • الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويبلغه احتجاجًا شديد اللهجة: أمن المملكة خط أحمر

الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويبلغه احتجاجًا شديد اللهجة: أمن المملكة خط أحمر

  • 19 تموز 2026
  • 19:41
الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويبلغه احتجاجًا شديد اللهجة أمن المملكة خط أحمر

خبرني - استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، وبلّغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضدّ استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المُبرَّرة التي تستهدف أراضي المملكة، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بوقف الاعتداءات على المملكة فورًا، وأنّ أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثّلان خطًّا أحمرَ لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة.

وأوضح المجالي أنّ الوزارة أكّدت إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكّد إدانةَ الأردن للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وتضامنَ الأردن المطلق ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته

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