أبل ترفع أسعار خدماتها الموسيقية.. إليك الاشتراكات الجديدة

خبرني - بدأت شركة أبل تطبيق زيادة جديدة على أسعار عدد من خدماتها الرقمية، إذ رفعت رسوم الاشتراك في Apple Music وApple One داخل الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى.

خطوة عزتها الشركة إلى ارتفاع تكاليف تراخيص المحتوى الموسيقي، وفقًا لما أورده موقع GSMArena.

زيادة تشمل معظم باقات Apple Music

طالت الزيادة غالبية اشتراكات Apple Music في السوق الأمريكية، حيث ارتفع سعر الباقة الفردية من 10.99 دولار إلى 11.99 دولار شهريًا.

كما زادت رسوم اشتراك الطلاب من 5.99 دولار إلى 6.99 دولار شهريًا، فيما ارتفع سعر الخطة العائلية من 16.99 دولار إلى 19.99 دولار شهريًا، بحسب تقرير نشره موقع GSMArena.



تعديلات على باقات Apple One

ولم تقتصر الزيادات على خدمة Apple Music، بل شملت أيضًا بعض اشتراكات Apple One، مع الإبقاء على سعر الخطة الفردية دون أي تغيير عند 19.95 دولار شهريًا.

وفي المقابل، ارتفع سعر الخطة العائلية بمقدار دولارين لتصل إلى 27.95 دولار شهريًا، كما زادت تكلفة باقة Premier بالقيمة نفسها لتسجل 39.95 دولار شهريًا.



لماذا رفعت أبل أسعار الاشتراكات؟

وأوضحت أبل أن قرار تعديل الأسعار يعود إلى ارتفاع تكاليف تراخيص المحتوى الموسيقي، مؤكدة أن الأسعار الجديدة لاشتراكات Apple Music دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

وجاءت هذه الزيادة في إطار سعي الشركة لمواكبة ارتفاع تكاليف تشغيل خدمات البث الرقمي، وسط منافسة متواصلة مع منصات الموسيقى الأخرى مثل Spotify وYouTube Music وAmazon Music، وفقًا لما نقله موقع GSMArena.