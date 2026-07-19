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وزير الجيش الاسرائيلي يهدد ايران: سنهاجمكم بقوة

  • 19 تموز 2026
  • 19:24
وزير الجيش الاسرائيلي يهدد ايران سنهاجمكم بقوة

خبرني - وجّه وزير الجيش الاسرائيلية يسرائيل كاتس تهديداً مباشراً لإيران اليوم (الأحد)، مصرحاً بأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيؤدي إلى هجوم إسرائيلي قوي.

واكد كاتس: "لقد أعلنا أنه إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، فسوف نهاجمها بالقوة دون أي تبعات أو شروط".

وفق القناة ال12 الاسرائيلية تشير الرسالة صراحةً إلى احتمال قيام إيران بإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل. وفي هذه الحالة، بحسب الوزير، سترد إسرائيل بهجوم ولن تشترط موافقات أو شروطاً مسبقة أو تطورات لاحقة.

واضافت لم يُفصّل كاتس مدى شدة الهجوم، أو الأهداف المحتملة، أو موعد الرد الإسرائيلي. إلا أنه أكد أن هذا القرار غير مرتبط بأي شروط أخرى.

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