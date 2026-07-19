زيدان مفاجأة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

خبرني - حسم زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية موقفه من حضور نهائي كأس العالم ٢٠٢٦.

وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم ٢٠٢٦.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها إن زين الدين زيدان سيحضر نهائي كأس العالم وسيجلس في صفوف كبار الزوار.

ويتواجد زيدان في أمريكا خلال منافسات المونديال بناء على دعوة شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية التي يرتبط بعقد معها منذ ٣٠ عاماً.

ولم يحضر زيدان مباريات لمنتخب بلاده فرنسا ولم يظهر في نهائي نسخة ٢٠٢٢ من كأس العالم الذي لعبه منتخب الديوك ضد التانغو وخسره بركلات الترجيح بعد تعادل 3-3.

في المقابل حضر أيقونة الكرة الفرنسية مباراة البرازيل والمغرب في دور المجموعات لمونديال 2026 ومواجهات الجزائر حيث تابع نجله لوكا حارس مرمى الخضر.

وينتظر أن يتولى زيزو بطل كأس العالم ١٩٩٨ تدريب منتخب فرنسا خلفا لديدييه ديشامب بداية من أول سبتمبر/ أيلول المقبل بحسب تقارير فرنسية.