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تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين الخميس

  • 19 تموز 2026
  • 18:47
تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين الخميس

خبرني -  أعلنت إدارة أمن الجسور، الأحد، عن تعديل ساعات العمل الرسمية عبر جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 23/7/2026 فقط.

ووفقًا للتعديل، يبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 2 ظهرًا، وذلك للمغادرين من العرب، والدبلوماسيين، والمجموعات السياحية، والمركبات الخاصة.

وفيما يخص خدمة VIP، فيبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 12 ظهرًا.

ونوّهت إدارة أمن الجسور إلى أن المعبر التجاري سيكون مغلقًا في ذلك اليوم.

وقالت الإدارة إن الحركة ستعود إلى طبيعتها صباح يوم الجمعة الموافق 24/7/2026.

وشددت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة.

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