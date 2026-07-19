خليفات : ميناء النفط والغاز يواصل استقبال ناقلات الوقود والغاز وفق الخطة

خبرني - أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، أن موانئ العقبة تواصل عملها بكامل طاقتها وعلى مدار 24 ساعة دون أي توقف، فيما تسير حركة استقبال السفن وعمليات المناولة وفق الجداول الزمنية المقررة، رغم التطورات الإقليمية.

وقال خليفات، في تصريحات لقناة "المملكة"، مساء الأحد، إن الميناء الرئيسي يستقبل حاليا أربع بواخر محملة ببضائع متنوعة تشمل الذرة والسيلاج والسكر والقمح، مع توقع وصول باخرة أخرى، فيما من المقرر استقبال باخرتين الأحد وثلاث بواخر في اليوم التالي، محملة بالذرة والقمح والحديد والحبيبات، مؤكدا عدم تلقي أي إشعارات بتأخير أو إلغاء وصول السفن المجدولة.

وأضاف أن عمليات المناولة وسلاسل التزويد تسير بانسيابية، مشددا على أن "الميناء يعمل كما هو مخطط له ولن يتأثر بأي إشاعات أو ظروف تتعلق بالحرب الدائرة في المنطقة".

وأشار إلى أن ميناء النفط والغاز يشهد أيضا حركة اعتيادية، إذ يرابط حاليا باخرتا نفط وغاز، ومن المنتظر وصول باخرة غاز إضافية خلال اليومين المقبلين وفق البرنامج المعد مسبقا.

وفيما يتعلق بساحة رقم 4 للتخليص والمعاينة الجمركية، أوضح خليفات أن حركة الحاويات تشهد نشاطا مرتفعا، مبينا أنه جرى تجهيز مرافق خاصة لمعاينة الحاويات المبردة داخل الميناء، على أن يبدأ استقبالها اعتبارا من الأحد، بهدف تخفيف الضغط على أرصفة ميناء الحاويات.

وأكد أن الشركة تواصل العمل بنظام أربع ورديات، بما يضمن استمرارية العمليات على مدار الساعة دون انقطاع.

وفي محطة الركاب، قال خليفات إن العمل مستمر بواقع رحلتين صباحا ورحلتين مساء لنقل الركاب والشاحنات بين العقبة ومصر، لافتا إلى أن عمليات المناولة في المحطة ارتفعت بأكثر من 20% منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن وصول باخرة محملة بـ1314 مركبة صينية، مبينا أن تفريغها سيستغرق نحو يوم واحد، وأن ميناء العقبة أصبح وجهة رئيسية لسفن نقل المركبات "الرورو" المخصصة للأردن والعراق وسوريا.

وعن أداء الموانئ خلال النصف الأول من العام، قال خليفات إن عمليات المناولة في ميناء النفط ارتفعت بأكثر من 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوزت الزيادة في الميناء الرئيسي 70%، مشيرا إلى أن شهر حزيران سجل أعلى حجم مناولة في تاريخ الميناء الرئيسي بنحو مليون طن، مقارنة بمعدل يتراوح بين 200 ألف و400 ألف طن في الأشهر الاعتيادية.

وأضاف أن الزيادة في مناولة الحبوب تجاوزت 20%، فيما تخطت الزيادة الإجمالية في عمليات المناولة عبر منظومة الموانئ 40%، مؤكدا أن الأرقام النهائية للنصف الأول لا تزال قيد الإعداد.

ولفت خليفات إلى أن اجتماعا تنسيقيا عقد مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ركز على ضمان استمرارية الأعمال وتدفق البضائع، إضافة إلى استكمال ترتيبات استقبال ومعاينة الحاويات المبردة المخصصة للتصدير والترانزيت، ولا سيما المتجهة إلى العراق، بما يسهم في تسريع إجراءات التخليص وخروجها من الميناء.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أن العمل في مطار الملك حسين الدولي وموانئ العقبة يسير بصورة طبيعية، دون تسجيل أي تأثير على الحركة التجارية أو السياحية أو سلاسل الإمداد، رغم التطورات الأمنية الأخيرة.

وقال المجالي، خلال حديثه لـ "المملكة"، إن العقبة لم تشهد أي أضرار في منشآتها، سواء الموانئ أو المرافق السياحية أو المناطق الصناعية أو الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع الحادثة الأخيرة بكفاءة، وأن الأوضاع في المحافظة مستقرة.

وأضاف أن السلطة تواصل العمل ضمن أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة الحفاظ على الاستعداد الكامل، مؤكدا أن مختلف المؤسسات في العقبة تواصل أداء مهامها بصورة اعتيادية.