تشكيل إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

خبرني - تعرف على تشكيل المنتخب الإسباني المتوقع لمواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026

ويسدل نهائي كأس العالم 2026 الستار على منافسات البطولة، عندما يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة لحسم هوية البطل.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل ما يملكه المنتخبان من نجوم قادرين على صناعة الفارق في المواجهة الحاسمة.

ويترقب عشاق المنتخب الإسباني قرارات الجهاز الفني بشأن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به النهائي، أملاً في التتويج باللقب العالمي.

التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روبن لو نورمان - باو كوبارسي - مارك كوكوريا.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي - بيدري - فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال - ميكيل أويارزابال - نيكو ويليامز.

تقام مباراة إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد الموافق 19 يوليو/تموز 2026 على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

تنقل المباراة النهائية عبر شبكة قنوات beIN SPORTS MAX، بالإضافة إلى قناة beIN 4K HDR، كما تُذاع أيضاً عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة.