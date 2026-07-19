الحواتمة: الأردن ليس جزءا من هذه الحرب لكنه يدافع عن سيادته وأجوائه

خبرني - أكد عضو مجلس الأعيان حسين الحواتمة، الأحد، أن الأردن يتمتع بحالة من الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعي بفضل ثقة المواطنين بالقيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وقال الحواتمة، خلال تصريحات لـقناة "المملكة"، إن الأردن بلد آمن ومستقر، والمواطن الأردني يشعر أنه في أيد أمينة، بوجود قيادة هاشمية حكيمة وأجهزة أمنية وقوات مسلحة تحظى بثقة المواطنين.

وأضاف أن الأردن "ليس جزءًا من هذه الحرب"، لكنه يدافع عن سيادته وأجوائه، مؤكدا أن إيران كانت في السابق تتذرع بأن الصواريخ موجهة إلى إسرائيل، أما الآن فهي تضرب الأردن، ويحق لنا استخدام كل وسائل القوة والوسائل الدبلوماسية للدفاع عن بلدنا".

وأوضح أن الأردن يستند في موقفه إلى الشرعية الدولية، باعتباره "دولة ليست طرفا في النزاع، ومن حقها الدفاع عن نفسها".

وفيما يتعلق بعمليات اعتراض الصواريخ، قال الحواتمة إن اعتراض جميع الصواريخ بنسبة 100% "أمر غير ممكن عالميًا، موضحا أن الأولوية تكون لاعتراض الصواريخ التي تستهدف المواقع الحيوية والحساسة، بينما تُقدَّر مسارات الصواريخ الأخرى التي يُتوقع سقوطها في مناطق غير مأهولة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية أثبتت جدارة وقدرة على حماية الأهداف الحيوية، مشيدا بدور الأجهزة الاستخبارية والأمنية في حماية المملكة.

واعتبر الحواتمة أن إيران تسعى إلى خلط الأوراق وجرّ المنطقة إلى الحرب، وأنها تحاول توسيع دائرة الصراع، مؤكدا أن الأردن ودول المنطقة تعاملت مع الأزمة "بحكمة" ولم تمنح طهران مبررا لتوسيع المواجهة.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز أو استهداف البنية التحتية لدول الجوار سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، داعيا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار لإنهاء الأزمة.

وشدد الحواتمة على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية، والالتزام بأي تعليمات قد تصدر عن الجهات المختصة إذا تطورت الأوضاع.

وقال إن الحروب الحديثة لم تعد حروب جيوش فقط، بل أصبحت الحروب السيبرانية من أهم أدواتها، ويُراد من خلالها تفكيك المجتمعات ونشر الأخبار المضللة، مؤكدًا أن الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يمثل متطلبًا أساسيًا في هذه المرحلة.