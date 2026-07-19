إجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار رامون الإسرائيلي بعد ضربة إيرانية

خبرني - أفادت القناة 13 العبرية بإجلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكي من مطار رامون في جنوب إسرائيل بعد ضربة صاروخية إيرانية.

وأشارت القناة في تقرير لها إلى أن عملية الإجلاء تمت عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة العقبة الأردنية القريبة من الحدود الإسرائيلية.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة، محذرا من احتمال تسرب بعض الصواريخ إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه في حال تفعيل صفارات الإنذار، يتعين على السكان دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم إدخال أي تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر إسرائيلية أن مقاتلات أمريكية ستحط في عدة قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك عقب السماح لعشرات الطائرات الأمريكية المخصصة للتزود بالوقود بالهبوط في خمسة مواقع استراتيجية، شملت: مطار بن غوريون الدولي، مطار رامون، قاعدة رامون الجوية، قاعدة عوفدا، وقاعدة نيفاتيم، وذلك وسط احتمال تصعيد آخر في الحرب الجارية مع إيران.