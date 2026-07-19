أمنية إحدى شركات Beyon تعلن عن تعيين جون ديلفز رئيسًا  تنفيذيًا ليقود مرحلة التوسع القادمة

خبرني - أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon ، عن تعيين جون ديلفز رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من 19 تموز 2026، ضمن خطة تعاقب قيادي مدروسة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشركة.

وسيتولى جون ديلفز قيادة شركة أمنية في وقت تواصل فيه الشركة البناء على سنوات من التقدم المستمر. فمن خلال مواصلة الاستثمار في شبكتها، وتطوير قدراتها الرقمية، وتعزيز تجربة الزبائن، عززت الشركة مكانتها في سوق الاتصالات الأردني. كما شهدت الشركة إطلاق هوية أمنية، إحدى شركات Beyon ، واستمرار نمو قطاع الأعمال، وحصولها على اعتراف Ookla® كأفضل شبكة للهاتف المحمول في الأردن، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة أفضل للزبائن ودعم مستقبل الأردن الرقمي.

وبصفتها إحدى شركات مجموعة Beyon، تواصل أمنية تعزيز محفظة المجموعة في مجال الاتصال، بما يدعم طموح Beyon في بناء مجموعة تكنولوجيا عالمية ترتكز على خدمات الاتصال المتقدمة، والخدمات الرقمية، والابتكار، لخلق قيمة أكبر للزبائن وقطاع الأعمال والمجتمعات.

ويتمتع جون ديلفز بخبرة دولية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في قطاع الاتصالات، تولى خلالها قيادة شركات في أوروبا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، وحقق سجلًا متميزًا في تنمية الأعمال، وتعزيز الأداء التجاري، وقيادة الشركات خلال مراحل التحول في أسواق شديدة التنافسية. وستسهم خبراته في دعم تركيز أمنية على تعزيز مكانتها في السوق، وتطوير قدراتها الرقمية، وتقديم قيمة أكبر لزبائنها.

وقال أندرو كالسيث، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية، إحدى شركات Beyon: "حرص مجلس الإدارة على إدارة هذا الانتقال القيادي وفق خطة مدروسة تضمن استمرارية الأعمال وتعزز مسيرة الشركة. وتتمتع أمنية اليوم بمكانة قوية تؤهلها لدخول مرحلة جديدة من النمو، بفضل فريقها القيادي المتميز، وكفاءاتها الوطنية، والأسس المؤسسية الراسخة التي أرستها خلال السنوات الماضية."

وأضاف: "يتمتع جون بخبرة دولية واسعة في قطاع الاتصالات، وقيادة تجارية متميزة، وسجل مثبت في تنمية الأعمال في الأسواق التنافسية. ونحن على ثقة بأنه يمتلك المقومات اللازمة لقيادة أمنية خلال مرحلتها المقبلة من النمو، والبناء على ما حققته الشركة من تقدم خلال السنوات الأخيرة."

وقال جون ديلفز، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية: "يشرفني الانضمام إلى أمنية في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها. فقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانة قوية في السوق، مدعومة بفريق عمل متميز، وقاعدة عملاء وفية، والدعم الذي توفره مجموعة Beyon. وأتطلع إلى العمل مع موظفينا، وزبائننا، وشركائنا لمواصلة البناء على هذا النجاح ورسم ملامح الفصل القادم من مسيرة أمنية."

ومع ما تتمتع به أمنية من أسس راسخة، وفريق قيادي ذي خبرة، وبدعم من مجموعة Beyon، تدخل الشركة فصلها الجديد مع مواصلة الاستثمار في شبكتها، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتقديم تجارب استثنائية تحقق قيمة مستدامة للزبائن وقطاع الأعمال والمجتمعات في مختلف أنحاء الأردن.