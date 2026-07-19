أمنية، إحدى شركات Beyon ، تعيّن فيصل الجلاهمة نائبًا لرئيس مجلس الإدارة

خبرني - أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon ، عن تعيين رئيسها التنفيذي، فيصل الجلاهمة، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة، ضمن خطة تعاقب قيادي مدروسة، عقب استكمال مرحلة مهمة في مسيرة الشركة. وسيواصل الجلاهمة، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ نيسان 2025، الإسهام في رسم التوجه الاستراتيجي لشركة أمنية، من خلال العمل عن قرب مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لدعم مسيرة الشركة التنموية على المدى الطويل واستمرار نجاحها.

وخلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، قاد الجلاهمة مرحلة مهمة في مسيرة تطور شركة أمنية، حيث أشرف على الإطلاق الناجح لهوية "أمنية، إحدى شركات Beyon "، وعزز التوجهات الاستراتيجية للشركة، ورسخ علاقاتها مع الشركاء الرئيسيين، وأسهم في تهيئة الشركة لمرحلتها المقبلة من النمو. كما واصلت أمنية، تحت قيادته، الاستثمار في تطوير شبكتها والارتقاء بتجربة الزبائن، وهو ما تُوج بحصولها على اعتراف Ookla®كأفضل شبكة للهاتف المحمول في الأردن، بما يعكس التزام الشركة المستمر بالتميز في جودة الشبكة وتجربة الزبائن.

وقال أندرو كالسيث، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية، إحدى شركات Beyon : "يعكس هذا الانتقال الاستراتيجية العامة للمجموعة، ويمثل محطة مفصلية في مسيرة تطور أمنية. وقد أوكلت Beyon إلى فيصل قيادة الشركة خلال مرحلة تحول مهمة، وتمكن من تنفيذ هذه المهمة بكفاءة وجدارة، واضعًا أسسًا متينة للمرحلة المقبلة. واليوم، تنطلق أمنية إلى مرحلتها المقبلة من موقع أكثر قوة، وبرؤية استراتيجية واضحة، وجاهزية عالية لمواصلة مسيرة النمو بثقة."

وأضاف قائلًا: "يسعدنا أن يواصل فيصل دعم أمنية من خلال منصبه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، حيث ستظل خبرته العميقة بأعمال الشركة، ورؤيته الاستراتيجية، وعلاقاته الراسخة مع مختلف الشركاء، تمثل ركيزة مهمة في دعم مجلس الإدارة. ونحن على ثقة بأن استمرار دوره سيوفر الاستمرارية اللازمة، ويسهم في تحقيق طموحات أمنية طويلة الأمد مع انتقالها إلى مرحلة جديدة من مسيرتها."

وبصفته نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، سيواصل فيصل الجلاهمة دعم الأولويات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، والإسهام في المبادرات الرئيسية، وتمثيل شركة أمنية أمام مختلف الشركاء، بما يضمن انتقالًا سلسًا للقيادة، ويعزز طموحات الشركة طويلة الأمد، ويرسخ دورها ضمن مجموعة Beyon