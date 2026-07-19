حزب الاتحاد الوطني الأردني يثمّن توجه الجامعة الأردنية لتعزيز المشاركة الحزبية لدى الطلبة

خبرني - ثمّن حزب الاتحاد الوطني الأردني الخطوات التي تنفذها الجامعة الأردنية لتعزيز ثقافة المشاركة الحزبية والوعي السياسي لدى الطلبة، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل ترجمة عملية لمسار التحديث السياسي، وتجسد الرؤية الملكية الهادفة إلى تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل.

وجاء ذلك عقب اللقاء التشاوري الذي عقدته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، برئاسة عميد شؤون الطلبة، وبحضور مدير دائرة الأنشطة الحزبية عمر عبيدات، لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة الخاصة بالأنشطة والبرامج الحزبية داخل الجامعة، ووضع آليات تعزز حضور العمل الحزبي المؤسسي في البيئة الجامعية.

وأكد الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني، محمد فواز الخصاونة، أن الجامعات الأردنية تمثل الحاضنة الحقيقية لإعداد القيادات الوطنية الشابة، وأن ترسيخ الثقافة الحزبية داخل الحرم الجامعي يسهم في بناء جيل مؤمن بالحوار والتعددية والعمل البرامجي، وقادر على تحمل مسؤولياته الوطنية في مختلف مواقع صنع القرار.

وقال الخصاونة إن فتح المجال أمام الطلبة للتفاعل المباشر مع الأحزاب الوطنية، وتنظيم الندوات والحوارات السياسية الهادفة، يعزز من وعيهم الدستوري والسياسي، ويرسخ قيم المواطنة الفاعلة، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في توسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب.

وأضاف أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يجدد استعداده للتعاون مع الجامعة الأردنية وسائر مؤسسات التعليم العالي، من خلال المشاركة في الندوات واللقاءات التوعوية، وتقديم نموذج حزبي وطني يقوم على البرامج والكفاءة، بما يسهم في تعزيز ثقة الشباب بالحياة الحزبية والسياسية.

وكان اللقاء قد ناقش حزمة من المبادرات الهادفة إلى تنشيط العمل الحزبي داخل الجامعة، من أبرزها تكثيف اللقاءات والندوات الحزبية، وتنظيم جلسات حوارية تستضيف ممثلي الأحزاب الأردنية، وإقامة يوم تعريفي بالأحزاب، وإصدار مجلة حزبية دورية، وإجراء استبيان لقياس اتجاهات الطلبة نحو العمل الحزبي، وإنشاء قاعدة بيانات للأحزاب الأردنية، وإعداد دليل متكامل للأنشطة والفعاليات الحزبية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

ويؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني أن إنجاح مشروع التحديث السياسي يبدأ من الجامعات، باعتبارها البيئة الأهم لصناعة القيادات الشابة، وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة، بما يخدم الدولة الأردنية ويعزز مسيرة الإصلاح والتنمية.

يمكن أيضًا جعل الخبر أكثر قوة بإضافة اقتباس سياسي باسم الأمين العام يربط هذه المبادرة مباشرة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وقانوني الأحزاب والانتخاب.