زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال

خبرني - في إطار التزامها المتواصل بدعم قطاع الرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة المجتمعية؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لبطولة كرة السلة (3X3) للرجال، والتي نظمها اتحاد عمّان، بمشاركة 40 فريقاً.

وتأتي هذه الرعاية ضمن استراتيجية زين الهادفة إلى دعم المبادرات والفعاليات الرياضية التي تستقطب الشباب، وتوفر لهم منصات للتنافس وإبراز مواهبهم، لا سيما في رياضة كرة السلة التي تشهد اهتماماً متزايداً من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب دعم مختلف الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحراك الرياضي في المملكة.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة وفق نظام كرة السلة (3×3)، وسط أجواء حماسية عكست المستوى المتميز للمشاركين وروح المنافسة الرياضية، قبل أن تُختتم بتتويج فريق (Switch) بلقب البطولة، ويعتزم اتحاد عمّان لكرة السلة مواصلة تنظيم بطولات 3×3 بشكل أسبوعي طوال فصل الصيف، لفئات مختلفة تشمل الرجال والسيدات، إلى جانب فئتي تحت 16 عاماً للذكور والإناث.