بالفيديو: (سروال الموت) .. بنطال جديد يثير الجدل

خبرني - أثار بنطال واسع الساقين الجديد من زارا موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلق عليه عشاق الموضة لقب "سروال الموت"، في إشارة ساخرة إلى طوله المبالغ فيه واتساعه الكبير، اللذين قد يتسببان في التعثر أثناء المشي.

ورغم هذا اللقب غير التقليدي، تحول البنطال إلى واحدة من أكثر القطع رواجا، حيث يتسابق المؤثرون ومحبو الأزياء على ارتدائه واستعراض إطلالاتهم به عبر منصات التواصل، معتبرين أنه يجسد أحدث اتجاهات الموضة التي تميل إلى القصات الفضفاضة والمريحة، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

ويتميز البنطال بقصة واسعة للغاية تمتد حتى تغطي جزءا كبيرا من الحذاء، وهو ما يمنحه مظهرا عصريا، لكنه في الوقت نفسه أثار انتقادات من اعتبروا أنه غير عملي ويصعب ارتداؤه في الحياة اليومية، خاصة أثناء صعود السلالم أو المشي في الشوارع.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو، يظهر خلالها بعض الأشخاص وهم يتعثرون أثناء المشي، بسبب ارتداء البنطال، كما أصيب بعضهم بخدوش وكدمات بسبب سقوطهم أرضا.

ورغم التحذيرات الساخرة التي انتشرت عبر الإنترنت بشأن احتمالات التعثر، يرى خبراء الموضة أن الجدل نفسه أسهم في زيادة شعبية البنطال، إذ أصبحت تسميته بـ"سروال الموت" جزءا من حملته الدعائية غير المقصودة.

ويعكس انتشار هذا التصميم اتجاها متزايدا في عالم الأزياء نحو الملابس ذات القصات المبالغ فيها، والتي تمنح مرتديها مظهرا لافتا حتى وإن جاءت على حساب العملية أو الراحة في بعض الأحيان.

وبالنسبة لكثير من محبي الموضة، يبدو أن المخاطرة بالتعثر أهون من تفويت أحدث صيحات الموسم، وهو ما يفسر استمرار الإقبال على البنطال رغم كل الانتقادات.