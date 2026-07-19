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تعديلات على عمل جسر الملك حسين الخميس

  • 19 تموز 2026
  • 14:52
تعديلات على عمل جسر الملك حسين الخميس

خبرني  -  أعلنت ادارة امن الجسور‏ التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن عن تعديل على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين يوم الخميس الموافق 23/7/2026 فقط.

وسيكون عمل الجسر فيش ذلك اليوم على النحو التالي:

🕘 المغادرون العرب والدبلوماسيون والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة:

يبدأ العمل الساعة 8:00 صباحا وينتهي الساعة 14:00 ظهرا.

🕘 الـVIP:

يبدأ العمل الساعة 8:00 صباحا وينتهي الساعة 12:00 ظهرا

🕘 المعبر التجاري مغلق

 

وستعود الحركة كالمعتاد صباح يوم الجمعة الموافق 24/7/2026.

ودعت ادارة امن الجسور جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية لإبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة .

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