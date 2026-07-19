تعديلات على عمل جسر الملك حسين الخميس

خبرني - أعلنت ادارة امن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن عن تعديل على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين يوم الخميس الموافق 23/7/2026 فقط.
وسيكون عمل الجسر فيش ذلك اليوم على النحو التالي:
🕘 المغادرون العرب والدبلوماسيون والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة:
يبدأ العمل الساعة 8:00 صباحا وينتهي الساعة 14:00 ظهرا.
🕘 الـVIP:
يبدأ العمل الساعة 8:00 صباحا وينتهي الساعة 12:00 ظهرا
🕘 المعبر التجاري مغلق
وستعود الحركة كالمعتاد صباح يوم الجمعة الموافق 24/7/2026.
ودعت ادارة امن الجسور جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية لإبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة .