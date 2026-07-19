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تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35

  • 19 تموز 2026
  • 14:28
تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35

خبرني - اختتمت في مدرسة الأمير هاشم للعمليات الخاصة، اليوم الأحد، دورة المظليين الخاصة بالدفعة الثانية من تلاميذ جامعة مؤتة/ الجناح العسكري فوج 35، بحضور نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية.

وهدفت الدورة إلى صقل المهارات البدنية والمهنية لدى التلاميذ، وتعزيز جاهزيتهم الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم وفق مستويات التدريب العسكري المعتمدة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واشتملت الدورة على تدريبات مكثفة في القفز المظلي، واللياقة البدنية، والمهارات العسكرية الخاصة، نُفذت وفق برنامج تدريبي متدرج، أسهم في تطوير قدرات المشاركين ورفع مستوى جاهزيتهم لتنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واقتدار.

وفي نهاية الدورة، جرى تخريج المشاركين بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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