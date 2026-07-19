حالة نادرة.. السعادة المفرطة ترسل سيدة إلى قسم الطوارئ

قد تبدو عبارة "قد أموت من شدة السعادة" مجرد تعبير مجازي، لكن دراسة طبية حديثة كشفت إمكانية حدوث ذلك، وإن كان في حالات نادرة للغاية.

ورصدت دراسة حالة نشرتها دورية (Oxford Medical Case Reports) قصة سيدة تبلغ من العمر 65 عاما أصيبت بأعراض جعلت الأطباء يعتقدون في البداية أنها تعاني نوبة قلبية، بعدما غمرتها مشاعر فرح عارمة عقب حضور حفل زفاف ابنتها.

أعراض تشبه النوبة القلبية

بعد الزفاف، عانت السيدة لمدة ثلاثة أيام من آلام في الصدر وضيق في التنفس، وعندما توجهت إلى الطبيب، جرى تحويلها على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ للاشتباه بإصابتها بأزمة قلبية.

لكن الفحوص جاءت محيرة، حيث أظهرت مؤشرات على انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وهو ما يحدث عادة بسبب جلطة، إلا أن الأطباء لم يعثروا على أي انسداد في الشرايين.

وفجأة فقدت السيدة القدرة على تكوين ذكريات جديدة، وأصبحت تكرر الأسئلة نفسها مراراً، دون أن تتذكر الإجابات أو الأحداث التي وقعت قبل دقائق، ما أثار قلق أسرتها ودفعها لنقلها إلى المستشفى.

وأظهرت الفحوصات أنها تعاني من فقدان الذاكرة الشامل العابر، وهي حالة عصبية نادرة يفقد خلالها المريض مؤقتا القدرة على تكوين ذكريات جديدة، بينما تبقى بقية الوظائف الإدراكية سليمة.

واستمرت الأعراض عدة ساعات قبل أن تستعيد المرأة ذاكرتها تدريجيا، وغادرت المستشفى دون أي آثار دائمة.

"متلازمة القلب السعيد"

ويعد هذا التغير علامة مميزة لحالة نادرة تُعرف باسم اعتلال عضلة القلب (TTS)، أو ما يسمى في هذه الحالة بـ"متلازمة القلب السعيد".

وأوضح الأطباء أن هذه الحالة ترتبط في الغالب بانفعالات شديدة، سواء كانت سلبية مثل الحزن والخوف، أو إيجابية مثل الفرح العارم، إلا أن حدوثها نتيجة السعادة وحدها يعد نادرا للغاية.

وتحدث هذه المتلازمة عندما تتسبب موجة مفاجئة من المشاعر الإيجابية أو الإثارة الشديدة في إحداث ضغط كبير على القلب، ما يؤدي إلى تغير مؤقت في شكله ووظيفته.

وتشير الدراسات إلى أن ما بين 1 و3% من المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بنوبة قلبية، رغم عدم وجود جلطة، قد يكونون في الواقع مصابين بالمتلازمة.

أما الحالات الناتجة عن مشاعر الفرح، فلا تمثل سوى نحو 4% من إجمالي الحالات الموثقة، ما يجعلها نادرة للغاية، وربما أقل تشخيصًا بسبب تشابه أعراضها مع أمراض القلب الأخرى.

ورغم أن الحالة قابلة للعلاج والشفاء في معظم الأحيان، فإنها ليست بسيطة، وقد تهدد حياة المصاب إذا لم يتم تشخصيها وعلاجها سريعا.

وأكد الباحثون أن فقدان الذاكرة الشامل العابر لا يعد عادة حالة خطيرة، لكنه يستدعي تقييما طبيا عاجلا، لأن أعراضه قد تتشابه مع السكتة الدماغية أو نوبات الصرع، وهو ما يتطلب استبعاد هذه الاحتمالات أولا.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الحالة النادرة تبرز أن الانفعالات القوية، حتى عندما تكون ناتجة عن سعادة غامرة، قد تترك تأثيرات مفاجئة على الدماغ، وإن كانت مثل هذه الحالات تبقى استثنائية للغاية.