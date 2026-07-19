"البوتاس العربية" و"مناجم الفوسفات" توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية

الإعلان عن تأسيس الشركة الأردنية المتطورة لصناعات الأسمدة المتخصصة

د. الذنيبات: التكامل بين البوتاس والفوسفات يفتح آفاقاً جديدة لتطوير صناعات الأسمدة

م. أبو هديب: الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين كبرى الشركات التعدينية

د. النسور: المشروع يعزز القدرات التصديرية الوطنية ويدعم التوسع في الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة العالية

م. الرواد: الشراكة الاستراتيجية ما بين الشركتين تعكس فرص النمو في واحد من أهم القطاعات الصناعية في المملكة

خبرني - انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي أهمية خاصة لتطوير قطاع التعدين والصناعات الكيماوية ورفع مستوى التكامل الصناعي في المملكة، تم الإعلان اليوم من قبل شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية عن شراكتهما لتطوير مشروع المجمّع الصناعي المشترك في كل من مدينتي العقبة والشيدية، وتأسيس الشركة الأردنية المتطورة لصناعات الأسمدة المتخصصة لهذه الغاية.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمراحل متعاقبة من التنسيق والعمل المشترك، لتجسيد التوجه الوطني نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في المملكة، وتعزيز فرص التكامل الصناعي بين مدخلات قطاعي البوتاس والفوسفات، كأحد أبرز المشاريع الصناعية الوطنية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية.

كما يُمثل المشروع امتداداً عملياً لإستراتيجية النمو لقطاعي الأسمدة والكيماويات المشتقة، من خلال تطوير صناعات تحويلية متقدمة تعتمد على التكامل بين مدخلات البوتاس والفوسفات وتستهدف إنتاج منتجات متخصصة وعالية القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل في كل من العقبة والشيدية، بما يتيح بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة تبدأ من استخراج المواد الخام ومعالجتها، وصولاً إلى التصنيع والتصدير، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية الوطنية ويرفع مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني.

وخلال إطلاق الشراكة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات أن التكامل الصناعي بين قطاعي الفوسفات والبوتاس يفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التعدين والصناعات الكيماوية المشتقة ، ويرفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن هذا الاستثمار المشترك يمثل قاعدة انطلاق قوية لتطوير مشاريع صناعية مستقبلية تعتمد على القيمة المضافة والتكامل بين الموارد الوطنية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، إن هذه الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين كبرى الشركات التعدينية في المملكة، موضحاً أن المجمع الصناعي المشترك يعكس التزام الشركتين بتطوير صناعات تحويلية متقدمة وصناعات مشتقة تحقق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة للموارد الوطنية، وتسهم في تعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية على المدى الطويل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن المشروع المشترك يمثل تطبيقاً عملياً متقدماً لإستراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024-2034)، حيث يرتكز المشروع على رؤى تشغيلية مرنة ومدروسة بعناية تواكب المتغيرات السريعة، بهدف تحقيق التوازن الدقيق بين الربحية المستدامة وإدارة مخاطر الأسواق العالمية، وتتيح التوسع المدروس في الصناعات المشتقة والأسمدة المتخصصة التي تضمن تنويع سلسة المنتجات واختراق الأسواق الدولية الهامة بكفاءة عالية.

وأوضح الدكتور النسور أن المشروع ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي أهمية خاصة لتطوير قطاع التعدين والصناعات الكيماوية ورفع مستوى التكامل الصناعي وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في النمو الاقتصادي، كما يُتوقع أن يشكل خطوة نوعية في مسار الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تطوير صناعات متقدمة ذات قيمة مضافة عالية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية المتخصصة.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبد الوهاب الرواد، أن هذا المشروع يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون والتكامل الصناعي بين كبرى الشركات التعدينية في المملكة، مشيراً إلى أن المجمع الصناعي الجديد ليعزز القدرات التصديرية الوطنية، ويرفع مرونة العمليات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وعوائد مجزية للشركتين.

وأضاف المهندس الرواد، أن المشروع يعكس اهتمام شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية بتطوير صناعات الأسمدة المتخصصة المرتبطة بالفوسفات وحامض الفوسفوريك والبوتاس، مستفيداً من أحدث التقنيات الصناعية والخبرات المتراكمة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات التحويلية، ويعزز اندماج الأردن في سلاسل القيمة العالمية، ويواكب التحولات المتسارعة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بما يرسخ مكانة المملكة كمزود موثوق للأسمدة المتخصصة في الأسواق الإقليمية والدولية.