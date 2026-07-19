35 رأساً من الأغنام وملايين الليرات.. زفاف يتصدر التريند ويشغل تركيا

تحوّل حفل زفاف أقيم في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إلى حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعدما كُشف عن حجم الهدايا التي تلقاها العروسان، والتي بلغت 6 ملايين ليرة تركية، أي نحو 150 ألف دولار أميركي، إلى جانب مأدبة ضخمة أُعدت باستعمال 35 رأساً من الأغنام، وحضور آلاف المدعوين من داخل تركيا وخارجها.

وأقيم الحفل في قرية موتلوجا التابعة لمنطقة بوشهاب، واستمر يومين، وشهد مشاركة آلاف الضيوف الذين توافدوا من القرى المجاورة ومن خارج البلاد، فيما تخللت الاحتفالات عروض لرقصة "الهالاي" الشعبية الشهير، ورفع علمٍ كبير لتركيا.



ووفق وسائل إعلام تركية، بلغت قيمة الهدايا المقدمة للعروسين 6 ملايين ليرة تركية، ما يعادل قرابة 150 ألف دولار، توزعت بالتساوي بين مجوهرات ذهبية للعروس، ومبالغ نقدية للعريس.

هدايا الزفاف

ولإعداد مأدبة الزفاف، جرى ذبح 35 رأساً من الأغنام لإطعام الحشود المشاركة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون صوراً ومقاطع مصورة من الاحتفال.



وقال وكيل العريس، سيف الله إنجين، إن قيمة الهدايا كانت كبيرة، إلا أن الأهم بالنسبة للعائلة هو روح التضامن والتلاحم بين الحاضرين، مشيراً إلى أنه قدم شخصياً هدية بلغت قيمتها 250 ألف ليرة تركية (نحو 6.3 آلاف دولار).

حديث مواقع التواصل

من جهتها، أعربت العروس روجين إرجان عن سعادتها بالأجواء التي رافقت الحفل، مؤكدة أن مشاركة الأهل والأصدقاء هي الذكرى الأهم بالنسبة لها، فيما وجّه عم العريس الشكر إلى جميع الضيوف الذين حضروا من داخل تركيا وخارجها، معتبراً أن المناسبة ستبقى راسخة في ذاكرة أبناء المنطقة.

وأثار الحفل تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبره تجسيداً للعادات والتقاليد المتوارثة، ومن رأى أن حجم الإنفاق يعكس مبالغة في تكاليف حفلات الزفاف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولا تُعد مثل هذه الأعراس أمراً غير مألوف في بعض مناطق تركيا، ولا سيما في ولايات الجنوب الشرقي ذات الطابع العشائري، حيث تُنظم حفلات زفاف ضخمة تستمر أحياناً لأيام، ويشارك فيها آلاف المدعوين، فيما تُقدم هدايا نقدية وذهبية كبيرة للعروسين باعتبارها جزءاً من التقاليد الاجتماعية ودعماً لبداية حياتهما الزوجية.

وخلال السنوات الأخيرة، تصدرت عدة حفلات زفاف في تركيا عناوين وسائل الإعلام بسبب حجم الإنفاق أو قيمة الهدايا أو أعداد الحضور، إذ تجاوزت قيمة الهدايا في بعض المناسبات مئات آلاف الدولارات، بينما شهدت أخرى تقديم كميات كبيرة من الذهب أو إقامة موائد استُخدمت فيها عشرات رؤوس الماشية، وهو ما يعكس استمرار هذه العادات في بعض المناطق رغم الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.