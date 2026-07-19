شرط صارم من محمد صلاح قبل التوقيع لبشكتاش

خبرني - كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي لا تزال مرتبطة بالاتفاق على مجموعة من الشروط التي وضعها قائد منتخب مصر.

ووفقا للتقارير توصل صلاح ووكيل أعماله إلى اتفاق شبه نهائي مع بشكتاش للانضمام إلى صفوفه بداية من موسم 2026-2027 إلا أن قائد منتخب مصر وضع شرطا صارما قبل التوقيع الرسمي لتجنب تكرار ما حدث له في تجربته الأخيرة مع ليفربول.

وبحسب الصحفي التركي إرتان سوزغون، سأل مسؤولو بشكتاش محمد صلاح عن موقفه من الجلوس على مقاعد البدلاء فجاء رده حاسما إذ قال: "أريد اللعب في جميع المباريات، وأريد أن أساهم في كل مباراة".

كما أكد صلاح لمسؤولي النادي التركي قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، مضيفا: "يمكنني أيضا اللعب على الجناح ويمكنني حتى شغل مركز خلف المهاجم من حين لآخر".

وأشار التقرير إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن محمد صلاح مستعد لإنهاء عطلته مبكرا والانضمام إلى معسكر الفريق.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل داخل نادي بشكتاش، بعدما طالبت جماهير الفريق رئيس النادي بالتعاقد مع محمد صلاح، خلال حفل تقديم الوافد الجديد لياندرو تروسارد، لتزداد التكهنات حول إمكانية انتقال قائد منتخب مصر إلى الدوري التركي.

وكان محمد صلاح غادر "الريدز" رسميا عقب نهاية الموسم الماضي، دون الإعلان عن وجهته المقبلة.

ولعب صلاح بقميص ليفربول على مدار تسعة أعوام، بين عامي 2017 و2026، حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.