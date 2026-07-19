الحكومة : لم يصدر أية قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء

- المومني: أية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة

- المومني: لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، إن السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بأي إخلاء في مطار العقبة أو الميناء البحري.

وأضاف أن "⁠المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي وأية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة، ووفق الإجراءات المعدّة مسبقاً والتي من ضمنها إطلاق صفارات الإنذار من فوره".

وأكد أنه "لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية".

وكان المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، قال لـ"المملكة" الأحد، إنه "لا إيقاف لأي من عمليات المناولة في الميناء"، موضحا أن العمل في الميناء البحري يجري بشكل طبيعي ولا يوجد أي إخلاء أو إيقاف للعمل في الميناء.