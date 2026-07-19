قسم الكيمياء في جامعة البترا يجدد الاعتماد الألماني الدولي حتى عام 2031

خبرني - جدد قسم الكيمياء في كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا الاعتماد الدولي الألماني لبرنامج بكالوريوس الكيمياء من مؤسسة ASIIN لمدة ست سنوات، للفترة الممتدة من عام 2025 حتى عام 2031، في تأكيد جديد على التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والتعليمية على المستوى الدولي.

ويُعد قسم الكيمياء في جامعة البترا أول قسم كيمياء في الجامعات الأردنية يحصل على هذا الاعتماد الدولي، الذي يتوافق مع المستوى السادس من الإطار الأوروبي للمؤهلات والتعلم مدى الحياة (EQF-LLL)، ويُمنح للبرامج الأكاديمية التي تستوفي معايير أكاديمية ومهنية رفيعة وفقًا للمقاييس الأوروبية المعتمدة.

ويجسد تجديد الاعتماد نجاح القسم في المحافظة على جودة مخرجاته التعليمية، وتطوير خططه الدراسية، وتعزيز بيئته الأكاديمية والبحثية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز جاهزية خريجيه للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لنهج جامعة البترا في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدولي، وحرصها المستمر على تطوير برامجها الأكاديمية بما ينسجم مع أحدث المعايير العالمية، بما يعزز مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين الإقليمي والدولي.