*
الاحد: 19 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

محافظ العقبة: الموانئ والمطار يعملان بشكل طبيعي والرحلات دون تغيير

  • 19 تموز 2026
  • 13:38
محافظ العقبة الموانئ والمطار يعملان بشكل طبيعي والرحلات دون تغيير

خبرني - ​أكد محافظ العقبة، الأستاذ أيمن العوايشة، في تصريح خاص للتلفزيون الأردني، أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماماً. وأشار العوايشة إلى أن خمس بواخر ترسو حالياً على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق.
​وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، أوضح محافظ العقبة أن حركة الرحلات (المغادرة والقادمة) عبر مطار الملك حسين الدولي تسير هي الأخرى بانتظام تام ووفق كفاءة عالية.
​وفي سياق متصل، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، في اتصال مع مراسل التلفزيون الأردني، استقرار سير العمليات اللوجستية على أرض الميناء وانسيابيتها بشكل طبيعي كامل.
​كما أفاد مدير مطار الملك حسين الدولي، السيد محمد الصرايرة، للتلفزيون الأردني بأن حركة الطيران للمسافرين القادمين والمغادرين تجري بانتظام دقيق ووفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً للرحلات دون أي تعديل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35
تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35
  • 2026-07-19 14:28
الحكومة : لم يصدر أية قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء
الحكومة : لم يصدر أية قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء
  • 2026-07-19 14:16
الأردن ينفي إخلاء مطار العقبة أو الميناء بسبب تهديدات أمنية
الأردن ينفي إخلاء مطار العقبة أو الميناء بسبب تهديدات أمنية
  • 2026-07-19 13:26
الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية
الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية
  • 2026-07-19 13:08
السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها من التوجه إلى مطار وميناء العقبة
السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها من التوجه إلى مطار وميناء العقبة
  • 2026-07-19 12:54
الإسكان والتطوير الحضري تمدد إعفاءات مباني أراضي الخزينة في 4 مناطق
الإسكان والتطوير الحضري تمدد إعفاءات مباني أراضي الخزينة في 4 مناطق
  • 2026-07-19 12:50