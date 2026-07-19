تنفذه الفاو ضمن مشروع BRCCJ.. انطلاق المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات حول الزراعة الذكية مناخيًا في لواء ذيبان

خبرني - انطلقت في لواء ذيبان بمحافظة مادبا اليوم الآحد ، المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات للجمعيات ومنظمات المجتمع المحلي حول تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)"، الذي تنفذه منظمة الآغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتمكينها من الإسهام في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ.



واستُهلت فعاليات البرنامج بكلمة لخبيرة السياسات والتعليم في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتورة سامية عكروش، قدمت خلالها نبذة عن مشروع BRCCJ، استعرضت فيها أهدافه ومحاوره الرئيسة، ودوره في تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ودعم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وبناء قدرات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.



وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج، حيث تركز على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للمياه، إلى جانب التخطيط للمبادرات المحلية وتنفيذها بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة التحديات المناخية. ويشارك في التدريب 25 متدربًا ومتدربة من ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المحلي في لواء ذيبان، بما يعزز قدراتهم على نقل المعرفة وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا داخل مجتمعاتهم المحلية.



ويُنفذ البرنامج التدريبي من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع Advance Consulting، وبدعم من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، ضمن إطار مشروع BRCCJ، الذي يهدف إلى دعم التحول نحو قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن في ظل التغيرات المناخية.



وستُنفذ تدريبات المرحلة الثانية في المحافظات المستهدفة بالمشروع، وهي: مادبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، بهدف تزويد منظمات المجتمع المدني بالأدوات العملية والتطبيقات الميدانية التي تمكنها من تعزيز دورها في نشر الممارسات الزراعية المستدامة، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، ودعم المجتمعات المحلية في تبني حلول فعالة للتكيف مع تغير المناخ.



ويعكس البرنامج التزام الفاو وشركائها ببناء القدرات المحلية وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، ونقل المعرفة، وتنفيذ المبادرات التي تستجيب للتحديات البيئية والمناخية على المستوى المحلي.



ويهدف مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)"، المُدرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إلى تعزيز التنمية المستدامة القادرة على مواجهة آثار تغير المناخ في المملكة، من خلال زيادة قدرة نظم إدارة المياه والمجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يدعم بناء قطاع زراعي أكثر مرونة واستدامة.