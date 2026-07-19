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ادارة الفيصلي تنجز ترتيبات معسكر السعودية

  • 19 تموز 2026
  • 11:53
ادارة الفيصلي تنجز ترتيبات معسكر السعودية

خبرني - أنجزت الهيئة الادارية المؤقتة للنادي الفيصلي ترتيبات المعسكر التدريبي للفريق الأول في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية تأهبا للموسم الجديد.
وكشف المدير الرياضي للنادي ومدير الفريق الأول سراج التل، أن الترتيبات الادارية للمعسكر تم انجازها، حيث سيغادر الوفد الى مدينة الدمام 30 الشهر الجاري.
وقال في حديثه للصفحة الرسمية للنادي: يسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق مصطفى الى بلوغ مستويات الجاهزية الفنية والبدنية خلال المعسكر وعبر تدريبات القوة والتحمل صباحيا، والتدريبات الفنية مسائيا، الى جانب خوض ثلاثة لقاءات ودية.
واضاف التل: تلقى النادي دعوة من نادي القادسية لاجراء مباراة ودية في الدمام 2 الشهر المقبل، ما دفع نحو اقامة معسكر بالرعاية والتنسيق مع شركة اوفسايد للالبسة الرياضية يتضمن ايضا مباراة ودية مع فريق الخليج السعودي يوم 7 نفس الشهر، وثالثة يوم 10 أو11 والاقرب فريق هجر السعودي.
الى ذلك، ينتظر أن يتم تحديد القائمة النهائية للوفد خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك يتوقف على تنسيب المدير الفني حول قائمة اللاعبين، في حين ستحدد الهيئة الادارية قائمة الوفد الاداري للمعسكر الذي يقام في ملاعب نادي القادسية.
من جهة أخرى، تقرر اجراء مباراة ودية للفريق مع نظيره السلط يوم 21 الشهر الجاري على ملعب النادي، وكذلك مباراة مع فريق سهل حوران يوم 24 الجاري وعلى ملعب النادي ايضا، وينتظر أن يتم ترتيب اجراء مباراة ودية ثالثة قبل المغادرة الى معسكر الدمام.

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