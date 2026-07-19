خبرني - أطلقت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع الجمعيات السياحية، المنصة الرقمية المتكاملة "أهلاً بالأردن"، في إطار حزمة الإجراءات التي تنفذها الوزارة والهيئة لدعم القطاع السياحي والتخفيف من تداعيات الظروف الإقليمية التي أثرت على حركة السفر، من خلال توفير حلول عملية تسهم في تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني.

وتأتي المنصة استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة والهيئة لتحفيز الطلب على الأردن كوجهة سياحية، ومساندة المنشآت والعاملين في القطاع، وإيجاد أدوات تسويقية جديدة تسهم في استعادة النمو وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات الإقليمية، بالتوازي مع مواصلة الحملات الترويجية والتسويقية في الأسواق التقليدية، والتوسع نحو أسواق جديدة بما يعزز استدامة الحركة السياحية.

وتهدف منصة "أهلاً بالأردن" إلى تسهيل إجراءات سفر الزوار، وتمكينهم من التخطيط لرحلاتهم وحجزها إلكترونياً من خلال نافذة موحدة، بما يوفر تجربة سفر متكاملة وآمنة، ويعزز جاذبية الأردن في الأسواق المستهدفة.

وتوفر المنصة العديد من البرامج السياحية بمدد تتراوح بين 3 و8 أيام، وبأسعار تبدأ من ١٨٠ دولاراً للشخص الواحد، وتشمل الإقامة الفندقية، والنقل، وخدمات الأدلاء السياحيين، وتذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية.

وركزت الوزارة والهيئة على أن تتضمن جميع البرامج السياحية الإقامة في مدينة البترا، باعتبارها من أكثر الوجهات السياحية تأثراً بتراجع الحركة السياحية خلال الفترة الماضية، بهدف زيادة الليالي الفندقية، ورفع نسب إشغال المنشآت السياحية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المدينة، إلى جانب تشجيع الزوار على استكشاف وجهات سياحية أخرى في مختلف محافظات المملكة.

وتستهدف المنصة في مرحلتها الأولى الزوار القادمين من فلسطين 48، ودولة فلسطين، وسوريا، ومصر، والعراق، والكويت، ولبنان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، فيما تعمل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على التوسع في مراحل لاحقة لاستهداف أسواق جديدة، ولا سيما الأسواق الأفريقيه و التي تتاثر بدرجه اقل باي توترات اقليميه ، بما يسهم في تنويع الأسواق المصدرة للسياح، وتعزيز استدامة الحركة السياحية، والحد من تأثر القطاع بالتقلبات الإقليمية.

وتعد منصة "أهلاً بالأردن" أول منصة وطنية متخصصة بالسياحة الوافدة، وتشكل إحدى المبادرات التي تعكس توجه وزارة السياحة والآثار نحو توظيف الحلول الرقمية، بالشراكة مع القطاع السياحي، لتسهيل وصول الزوار إلى المنتج السياحي الأردني، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.