مايكل أوليسي يحطم رقم بيليه ويكتب اسمه في تاريخ كأس العالم 2026

خبرني - واصل النجم الفرنسي مايكل أوليسي تألقه اللافت في كأس العالم 2026، بعدما حقق إنجازا تاريخيا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ورغم انتهاء مشوار فرنسا دون التتويج، نجح أوليسي في ترك بصمة استثنائية بعدما صنع هدفين خلال اللقاء، ليرفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة في البطولة، متصدرا قائمة أفضل صانعي الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم وفقا للإحصائيات الحديثة.

وبهذا الرقم، تجاوز أوليسي إنجاز الأسطورة البرازيلية بيليه في مونديال 1970، عندما قدم 6 تمريرات حاسمة خلال طريق البرازيل نحو اللقب العالمي.

ويعكس هذا الإنجاز الدور الكبير الذي لعبه أوليسي مع المنتخب الفرنسي، حيث تحول إلى أحد أهم مفاتيح اللعب في الخط الهجومي بفضل رؤيته المميزة، وقدرته على صناعة الفرص، ودقته في التمرير الحاسم.

وخلال مشوار البطولة، جاءت تمريراته الحاسمة أمام منتخبات العراق والسنغال والسويد وإنجلترا، حيث كان له تأثير مباشر في العديد من أهداف "الديوك"، وكان النجم كيليان مبابي المستفيد الأكبر من تمريراته بعدما صنع له خمس فرص تهديفية حاسمة، في رقم مميز خلال نسخة واحدة من كأس العالم.

وكان أوليسي تألق أيضا في الأدوار السابقة، خاصة أمام السويد في دور الـ32، عندما صنع هدفين قاد بهما فرنسا إلى الفوز بثلاثية نظيفة والتأهل إلى الدور التالي، ليواصل تحطيم الأرقام والدخول ضمن قائمة أبرز صانعي الأهداف في تاريخ البطولة.