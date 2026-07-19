العدوان: مشاركة مخادمة في نهائي المونديال تعكس تطور الرياضة الأردنية

خبرني - قال وزير الشباب رائد العدوان إن مشاركة الحكم الدولي الأردني المهندس أدهم مخادمة في إدارة نهائي كأس العالم تعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضة الأردنية، مؤكداً أن هذا الحضور يأتي امتداداً للدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين.

وأضاف العدوان، خلال برنامج "البث المباشر" الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي عبر أثير الإذاعة الأردنية، أن الرياضة في الأردن تشهد نمواً متسارعاً، ولا سيما كرة القدم، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تلبية متطلبات الأندية والمنتخب الوطني، انطلاقاً من اعتبار الرياضة قطاعاً اقتصادياً، وليس مجرد نشاط ترفيهي، لافتاً إلى أن العديد من الدول باتت تعتمد على اقتصاد الرياضة بوصفه أحد روافد الدخل الوطني.

وعن المباراة النهائية لكأس العالم، قال العدوان إنه سيشجع منتخب إسبانيا، موضحاً أن أفراد أسرته منقسمون في تشجيعهم بين المنتخبين.

كما دعا الشباب إلى متابعة المباراة في مراكز الشباب، مؤكداً استمرار بث مباريات كأس العالم فيها، ومشيراً إلى أن الوزارة خصصت 60 مركزاً لاستقبال الراغبين في متابعة اللقاء.