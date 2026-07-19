إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين جنوبي نابلس

خبرني - أصيب 4 فلسطينيين، فجر الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة "الظهرة" في بلدة بيتا، جنوبيّ نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الظهرة على أطراف بيتا، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص برضوض.

وصعّد المستوطنون، ليل السبت – الأحد، هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية، ما أسفر إحراق مساجد ومنازل، وتخريب ممتلكات، وسرقة رؤوس من الأغنام.

ففي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مسكنين لفلسطينيين في واد الرخيم جنوب بلدة يطا، وسرقوا 3 رؤوس من الماشية من داخل حظيرتهما، كما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما حاول مستوطنون مسلحون، بحماية جنود الاحتلال، سرقة أغنام في منطقة واد اجحيش ببلدة السموع جنوب الخليل، إلا أن الفلسطينيين تصدوا لهم، وأجبروهم على مغادرة المكان.

وفي قرية "التوانة" الواقعة بمسافر يطا، أضرم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "حافات ماعون"، النيران في منزلين إضافة إلى مسجد "التوانة"، مستخدمين مواد سريعة الاشتعال، ما تسبب باندلاع النيران في أجزاء واسعة في الممتلكات، وذلك وسط حماية وفرتها قوات الاحتلال لهم.

كما أقدم المستوطنون على تكسير وتخريب ممتلكات فلسطينيين، بما في ذلك مركبة.

كما أحرق المستوطنون مساء السبت منزل جنوب قرية تل جنوب نابلس، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، علماً أن المنزل مأهول، وكان قد تعرض لاعتداء سابق قبل عدة أشهر.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه 3488 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا، وإقامة 42 بؤرة استيطانية، والاستيلاء على 4379 دونما من أراضي الفلسطينيين، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.