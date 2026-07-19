الإعدام لأب و20 عاماً لنجله في جريمة هزّت الأغوار

خبرني - حسمت محكمة التمييز ملف جريمة قتل شهدتها منطقة الأغوار الشمالية عام 2021، بعد أن صادقت على الأحكام الصادرة بحق متهمين اثنين، هما أب ونجله، إثر إدانتهما بالتورط في قتل أحد الأشخاص على خلفية نزاع سابق بين عائلتين.

وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بمعاقبة الأب بالإعدام شنقاً حتى الموت، والحكم على الابن بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن جريمة القتل العمد والمشاركة فيها.

وتعود وقائع القضية إلى تموز 2021، حين تعرض رجل لإطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبة برفقة أفراد من أسرته في منطقة الشونة الشمالية، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

وأظهرت أوراق الدعوى أن خلافات متواصلة كانت قائمة بين المتهمين والضحية وعائلته منذ أشهر سبقت الحادثة، الأمر الذي دفع أسرة المجني عليه إلى اتخاذ قرار بمغادرة المنطقة والانتقال إلى العاصمة عمّان تفادياً لتفاقم النزاع.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، علم المتهمان بعزم العائلة الرحيل، فخططا لتنفيذ الجريمة قبل مغادرتهم. حيث توجه الأب برفقة ابنه إلى مكان وجود الضحية، وكان يحمل سلاحاً نارياً، قبل أن يطلق النار باتجاهه، لتصيبه رصاصة قاتلة في منطقة الصدر.

وكان المتهمان قد تقدما بطعن أمام محكمة التمييز مطالبين بنقض الحكم الصادر بحقهما، بدعوى وجود أخطاء وإجراءات مخالفة خلال مراحل المحاكمة.

إلا أن المحكمة، وبعد دراسة ملف الدعوى والبينات المقدمة، رأت أن إجراءات المحاكمة جاءت متفقة مع أحكام القانون، وأن الأدلة والشهادات المقدمة كافية لإثبات التهم المسندة إليهما.

وعليه، قررت محكمة التمييز رد الطعن وتثبيت العقوبات الصادرة بحقهما، ليكتسب الحكم الدرجة القطعية والنهائية.