الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من إيران

خبرني - أعلن الجيش الكويتي، الأحد، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية.

وقال الجيش الكويتي، عبر "إكس"، إن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وتجددت الحرب في الشرق الأوسط إذ تعتدي إيران على دول في المنطقة عبر إطلاق صواريخ ومسيّرات.

في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن هدد الزعيم الأعلى الإيراني أن واشنطن ستدفع ثمن "سعيها لتصعيد الصراع".

وقالت القيادة إن قواتها استهدفت، خلال الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأميركية، منشآت عسكرية إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وقدرات بحرية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وأفاد بيان للقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بأن الغارات التي بدأت عند الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش لليلة الثامنة تواليا تهدف لـ"تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإسلامي بشكل فوري على الهجمات التي شنها ضد أفراد الخدمة الأميركيين الليلة الماضية".

وذكرت وكالتا فارس وتسنيم الإيرانيتان للأنباء أن غارات أميركية وقعت قرب مدينة سيريك في جنوب إيران.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرّض موقع في القطاع النفطي السبت لهجمات إيرانية متكررة، ما أسفر عن إصابات وخسائر مادية جسيمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت السلطات الكويتية أن فرق الإطفاء تكافح حريقين في موقعين لم تحددهما جراء هجمات إيرانية.

وهي كانت أعلنت تَعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني واندلاع حريق فيها. ويُعد هذا ثاني استهداف لمحطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه خلال يومين.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الهجوم "أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية" شملت فصل محطات توليد.

ورأت وزارة الخارجية الكويتية إن "تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن نهجٍ عدوانيٍّ ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ويعرّض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر".