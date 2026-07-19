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اغتصاب واتجار بالبشر.. اعتقال أندرو تيت وشقيقه في أميركا

  • 19 تموز 2026
  • 09:46
اغتصاب واتجار بالبشر اعتقال أندرو تيت وشقيقه في أميركا

خبرني -اعتقلت السلطات الأميركية المؤثر البريطاني الأميركي أندرو تيت وشقيقه تريستان في مدينة ميامي، تنفيذا لإجراءات مرتبطة بطلب استرداد تقدمت به بريطانيا، حيث يواجهان اتهامات جديدة تشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء.

وأكدت هيئة خدمة المارشالات الأميركية توقيف الشقيقين، مشيرة إلى أن تفاصيل مذكرة الاعتقال لا تزال سرية، فيما أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام أميركية عملية اقتيادهما مكبلين بالأصفاد.

من جهتها، أعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية أنها وجهت إلى الشقيقين اتهامات إضافية تتعلق بالاغتصاب، وترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، إلى جانب جرائم مرتبطة بصور غير لائقة لطفل، مؤكدة أنها طلبت رسميا استردادهما من الولايات المتحدة بعد ظهور أدلة جديدة.

والأخوان، وهما من دعاة "الذكورية المفرطة" ولديهما ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يحملان الجنسيتين الأميركية والبريطانية وانتقلا إلى رومانيا في عام 2016.

وقد اعتقلا هناك في عام 2022، بتهمة المشاركة في مخططات لاستدراج النساء للاستغلال الجنسي. ونفيا تلك الاتهامات ولم تستمر القضية بسبب مخالفات قانونية وإجرائية.

وقد جمع لاعبا الكيك بوكسينغ المحترفان السابقان قاعدة جماهيرية من المعجبين، وخاصة من الشباب والفتيان، من خلال إعلان أسلوب حياة يتسم بالرفاهية وكراهية النساء.

يشار إلى أن التهم المعلقة في المملكة المتحدة تتهم الأخوين بالإساءة إلى النساء بين عامي 2012 و2015 في منطقة شمال لندن، حيث نشآ. وكان محاموهما قد قالوا إنهما ينفيان هذه الاتهامات.

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