كيف جمع الموسيقيون المليارديرات ثرواتهم؟

خبرني - بين فناني العالم أجمع، تمكن 6 أشخاص فقط من كسر حاجز المليار دولار بثروات إجمالية 9.1 مليار دولار، يتقدمهم مغني الراب الأمريكي جاي زي، وزوجته المُطربة بيونسيه، ومواطنتهما تايلور سويفت، ليُثبتوا أن النجاح في صناعة الموسيقى لم يعد يُقاس بعدد الألبومات أو الجوائز فقط، بل بحجم الأصول والاستثمارات، وقدرتهم على تحويل الشهرة إلى ثروات بمليارات الدولارات.

قائمة جديدة نشرتها "فوربس" في يوليو (تموز) 2026، تضم بجانب الثلاثي السابق في مجال التسجيلات الموسيقية، كل من بروس سبرينغستين، ودكتور دري، وريانا، إذ جاءت ثرواتهم نتاجاً لنجاحاتهم في مجال الموسيقى ومشاريع تجارية أخرى.. فمما تتكون ثروات جاي زي وزوجته بيونسيه، وتايلور سويفت، الذين يهيمنون على صدارة قائمة أثرياء الموسيقى؟

جاي زي وبيونسيه.. 4 مليارات دولار

يحتل الثنائي معاً المرتبة الأولى ضمن قائمة الموسيقيين الستة، بصافي ثروة إجمالية تُقدر بـ 4 مليارات دولار. ويُعد جاي زي الموسيقي الأغنى على الإطلاق في العالم وأول من يصل إلى نادي المليار دولار في هذا المجال، إذ تُقدر ثروته وحده 2.8 مليار، فيما تتجاوز ثروة بيونسيه المليار دولار.

بالنسبة للأصول الموسيقية، يظل الكتالوج الموسيقي وشركة "Roc Nation" من أهم الأصول الفنية لجاي زي بثروة تتجاوز 400 مليون دولار. أما بيونسيه صاحبة الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز غرامي برصيد 35 جائزة، فتمتلك ثروة 400 مليون دولار من مبيعات التذاكر، فيما قُدِّرت قيمة كتالوجها الموسيقي بحوالي 300 مليون دولار، بعد إعادة تقييمه عقب نجاح جولة "Renaissance".

بينما يقع الجزء الأكبر من ثروة الثنائي خارج الموسيقى في مشروعات استثمارية منها، المشروبات مثل " آيس أوف سبيدز" والعقارات، وامتلاك حصصاً في شكات عملاقة مثل مثل "بلوك" و"أوبر".

في مجال العقارات، يمتلك الثنائي:

قصر ماليبو، أغلى عقار في كاليفورنيا حالياً، وأغلى قصر بأمريكا وقت شراؤه في 2023 بـ 200 مليون دولار.

شقة بنتهاوس في حي تريبيكا بمانهاتن بـ 6.85 ملايين دولار.

قصر تاريخي في حي "غاردن ديستريكت" بمدينة نيو أورلينز، كان كنيسة، اشترياه بـ 2.6 مليون دولار.

منزل في هامبتونز وشقة في مانهاتن بـ 10 ملايين دولار

قصر في "Pond House" في إيست هامبتون بـ 26 مليون دولار.

قصر في منطقة بيل إير بلوس أنجليس بـ 88 مليون دولار.

يخططان لشراء قطعة أرض في منطقة كوتسوولدز الإنجليزية بـ 7.5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 8.54 ملايين دولار)، وتطويرها باستثمارات إجمالية بنحو 20.5 مليون دولار.

تايلور سويفت: 2.1 مليار دولار

لم تعد تايلور سويفت مجرد نجمة بوب تتصدر قوائم الأغاني العالمية، بل أصبحت واحدة من أبرز الأسماء في عالم المال والأعمال، بعدما ارتفعت ثروتها الصافية إلى 2.1 مليار دولار.

انضمت سويفت إلى نادي المليارديرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مدفوعة بالنجاح الاستثنائي لجولتها العالمية "Eras Tour" والقيمة المتزايدة لكتالوجها الموسيقي، قبل أن تواصل ثروتها النمو خلال السنوات التالية.

كما بنت قاعدة جماهيرية عالمية ضخمة تُعرف باسم سويفيتز "Swifties"، لعبت دوراً محورياً في تحويل كل إصدار موسيقي أو جولة فنية إلى حدث عالمي، بحسب "بيزنس إنسايدر".

تتوزع ثروة سويفت على عدة مصادر رئيسية، أبرزها:

تمتلك 14 جائزة غرامي - بما في ذلك 4 جوائز لألبوم العام.

نحو 800 مليون دولار من عائدات الجولات الغنائية وحقوق الملكية الموسيقية.

كتالوج موسيقي تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار.

أصول عقارية تبلغ قيمتها نحو 110 ملايين دولار.

إيرادات إضافية من البث الرقمي ومبيعات الموسيقى والبضائع المرتبطة بحفلاتها.