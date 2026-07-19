فريج للنائب الجديد الكساسبة: (سكروا هالطابق)

خبرني - استنكر النائب السابق شادي فريج أول تصريح أدلى به النائب بكر الكساسبة، قبل ساعات من أدائه اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب، خلفاً للنائب السابق حسن الرياطي.

وقال فريج إنّه "استنكر واستغرب" أن يكون من أولويات عمل الكساسبة النيابي متابعة قضية الرياطي، من خلال التقدم بالطعن ومتابعته أمام محكمة التمييز، وفق الأطر القانونية والدستورية.

وأضاف: "يا أخي الكريم، ما حدا اترجاكم على الصلح، وطالما أردتم الاستمرار بالسير بالقضاء العادل الذي نحترمه ونثق به، فليكن ذلك". وتابع مستخدماً مثلاً شعبياً من محافظة معان: "أبوها دولة... وانتهى"، قبل أن يختم بالقول: "سكروا هالطابق".

ويؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية تعقد اليوم الأحد، اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب العشرين، استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أبلغت مجلس النواب بأن بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، إثر صدور حكم قطعي بحبسه لمدة سنتين. وبناءً على ذلك، ووفق المادة (75) من الدستور، تسقط عضوية الرياطي ويصبح مقعده شاغراً، وهو ما أكدته أيضاً المادة (10) من قانون الانتخاب.

واعتبرت الهيئة أن بكر يحيى محمد الكساسبة، المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية، هو المرشح الذي يلي الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك استناداً إلى المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته.