*
الاحد: 19 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

فريج للنائب الجديد الكساسبة: (سكروا هالطابق)

  • 19 تموز 2026
  • 09:24
فريج للنائب الجديد الكساسبة سكروا هالطابق

خبرني - استنكر النائب السابق شادي فريج أول تصريح أدلى به النائب بكر الكساسبة، قبل ساعات من أدائه اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب، خلفاً للنائب السابق حسن الرياطي.

وقال فريج إنّه "استنكر واستغرب" أن يكون من أولويات عمل الكساسبة النيابي متابعة قضية الرياطي، من خلال التقدم بالطعن ومتابعته أمام محكمة التمييز، وفق الأطر القانونية والدستورية.

وأضاف: "يا أخي الكريم، ما حدا اترجاكم على الصلح، وطالما أردتم الاستمرار بالسير بالقضاء العادل الذي نحترمه ونثق به، فليكن ذلك". وتابع مستخدماً مثلاً شعبياً من محافظة معان: "أبوها دولة... وانتهى"، قبل أن يختم بالقول: "سكروا هالطابق".

ويؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية تعقد اليوم الأحد، اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب العشرين، استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أبلغت مجلس النواب بأن بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، إثر صدور حكم قطعي بحبسه لمدة سنتين. وبناءً على ذلك، ووفق المادة (75) من الدستور، تسقط عضوية الرياطي ويصبح مقعده شاغراً، وهو ما أكدته أيضاً المادة (10) من قانون الانتخاب.

واعتبرت الهيئة أن بكر يحيى محمد الكساسبة، المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية، هو المرشح الذي يلي الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك استناداً إلى المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أبرز أعمال مجلس النواب الأردني اليوم الأحد
أبرز أعمال مجلس النواب الأردني اليوم الأحد
  • 2026-07-19 07:49
الأردن.. بيان عاجل من الكساسبة بديل الرياطي في مجلس النواب
الأردن.. بيان عاجل من الكساسبة بديل الرياطي في مجلس النواب
  • 2026-07-18 22:53
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
  • 2026-07-16 14:30
الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش عملية دمج المؤسستين العسكرية والمدنية
الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش عملية دمج المؤسستين العسكرية والمدنية
  • 2026-07-15 23:44
لجنة الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
لجنة الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
  • 2026-07-15 16:59
العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
  • 2026-07-15 14:26