سرقة جديدة تُغرق طريق البحر الميت – العدسية بالظلام بعد أيام من صيانته

خبرني - ​تسبب اعتداء وسرقة جديدة لشبكة الإنارة على طريق (البحر الميت – نزول العدسية) ليل أمس، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي والإنارة بالكامل عن هذا الطريق الحيوي.

​وجاء هذا الاعتداء بعد فترة وجيزة من إنهاء الكوادر الفنية للوزارة أعمال الصيانة الشاملة للشبكة وإعادة تشغيلها، ليحرم العمل التخريبي مستخدمي الطريق من الإنارة مجدداً ويهدد سلامتهم المرورية.

​وتعرب الوزارة عن أسفها الشديد لتكرار هذه الحوادث بشكل شبه يومي، مؤكدة أن ملف الاعتداءات على شبكات إنارة الطرق بات الاستنزاف الأكبر لوقت وجهد وموارد الوزارة المالية والبشرية، حيث تُهدر ميزانيات ضخمة لإعادة إصلاح ما يتم تدميره بدلاً من توجيهها لتحسين وتطوير طرق أخرى.

​وتشدد الوزارة على أنها تنسق بشكل مكثف مع الجهات الأمنية المختصة لملاحقة العابثين بالممتلكات العامة والمرافق الخدمية لينالوا جزاءهم القانوني، مهيبة بالمواطنين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قرب شبكات الإنارة لحماية مقدرات الوطن وسلامة مستخدمي الطرق.