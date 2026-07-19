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الأردن.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأحد

  • 19 تموز 2026
  • 07:50
الأردن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأحد

خبرني - يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33- 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراة 32- 19، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 24، وفي الأغوار الشمالية 41- 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43- 29 درجة مئوية.

يبقى الطقس حتى الأربعاء، حارا نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، حارا في البادية، حارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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