سنتكوم: استهدفنا قوات هاجمت عسكريين أميركيين في الأردن

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم، أنها أكملت الليلة الثامنة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات شملت استهداف قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني قالت إنها كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أميركيين في الأردن.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن الضربات استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي، إلى جانب مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، في إطار العمليات العسكرية الأميركية المتواصلة ضد إيران.

وأضافت أن القوات الأميركية استهدفت أيضاً عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت إنها كانت مسؤولة عن هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في الأردن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث خلال عملية عسكرية في الأردن، أثناء مشاركة القوات الأميركية في التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فيما أكدت أن أربعة عسكريين آخرين أُجلوا طبياً لتلقي العلاج قبل أن يغادروا المستشفيات.

وتشهد المنطقة تصعيداً متواصلاً منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تبادل للضربات واستهداف مواقع عسكرية في عدد من دول المنطقة، بينها الأردن.