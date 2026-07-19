ممداني يدرس توقيف نتنياهو خلال اجتماعات الأمم المتحدة

خبرني - أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، مما أثار انتقادات حادة من معسكر بنيامين نتنياهو.

وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت السبت: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وُجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات".

وأضاف المسؤول اليساري الذي وصف إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري": "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".

لكن ممداني أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيرا إلى أنّه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة.

وقال: "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".

وتُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وسبق أن تعهد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، ومنهم نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، في عام 2024 بأن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

سارع داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، إلى انتقاد زهران ممداني.

وكتب على منصة إكس: "بدلا من التركيز على مسؤولياته كرئيس للبلدية ومواجهة موجة معاداة السامية المتصاعدة في مدينته، اختار التحريض على العداء، وتصدر العناوين من خلال مهاجمة إسرائيل".

وأضاف: "لن يغير ذلك شيئا، فسيأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى نيويورك، ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل فخر، ويقف أمام العالم ليعلن حقيقة إسرائيل، وحقها الراسخ في الدفاع عن مواطنيها".

وتابع دانون: "إذا كان ينبغي توقيف أي شخص، فهو زهران ممداني".

وسبق لنتنياهو أن اتهم ممداني بدعم حركة حماس، وقال مؤخرا في برنامج إذاعي يبثّ في نيويورك: "أعتقد أنه يكره أميركا في قرارة نفسه".

