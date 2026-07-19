نتنياهو: غالبية الشعب الإسرائيلي يريدون فوز الأرجنتين بكأس العالم

خبرني - استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، سفير الأرجنتين لدى تل أبيب، الحاخام شيمون أكسل وانيش، في لقاء شهد تبادل رسائل ودية بين نتنياهو والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026.

وأمسك نتنياهو بقميص منتخب الأرجنتين المهدى له قائلًا: "لقد نفدت كل القمصان في البلاد، لأنكم تعلمون بالطبع أن غالبية الشعب الإسرائيلي مع الأرجنتين، لا أميل لطرف عادة لكن لا بأس من قبول هذه الهدية".