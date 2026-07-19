مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، في هز شباك إنجلترا، خلال لقاء المنتخبين، لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2026.

وبعد التأخر بنتيجة 0-4 في الشوط الأول، قلص مبابي، الفارق، بتسجيل الهدف الأول للديوك في الدقيقة 48.

وسجل برادلي باركولا، الهدف الثاني، قبل عودة مبابي، لتسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للديوك في الدقيقة 66.