مبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، في هز شباك إنجلترا، خلال لقاء المنتخبين، لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2026.
وبعد التأخر بنتيجة 0-4 في الشوط الأول، قلص مبابي، الفارق، بتسجيل الهدف الأول للديوك في الدقيقة 48.
وسجل برادلي باركولا، الهدف الثاني، قبل عودة مبابي، لتسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للديوك في الدقيقة 66.
ورفع كيليان مبابي، رصيده إلى 10 أهداف، ليتصدر جدول ترتيب هدافي مونديال 2026، متفوقا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، ليونيل ميسي.
وذكرت شبكة "Stats Foot" أن مبابي أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الأسطورة الألمانية جيرد مولر، الذي سجل نفس العدد في مونديال 1970.
وتابعت "مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي، الذي سجل 21 هدفا".
وأوضحت "كما يعيدنا هذا الإنجاز إلى عام 1970، آخر مرة تصدّر فيها لاعب فرنسي قائمة هدافي البطولة، عندما سجل جوست فونتين 13 هدفًا".
وتابعت Stats Foot "مبابي سجل 16 هدفاً مع منتخب فرنسا خلال الموسم الحالي، ليحقق رقماً قياسياً جديداً كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع المنتخب الفرنسي في موسم واحد، متفوقاً على جوست فونتين الذي أحرز 14 هدفاً في موسم 1957-1958".