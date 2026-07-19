بـ 4.13 ملايين نسخة.. الأرجنتين تتصدر مبيعات قمصان المنتخبات عالميا

خبرني - كشفت منصة التوقعات الإحصائية "كالشي" عن قمصان المنتخبات الوطنية الأكثر مبيعا على مستوى العالم منذ انطلاق مونديال 2026 الذي سيسدل عليه الستار اليوم الأحد بمواجهة إسبانيا والأرجنتين في النهائي.

وجاءت الأرقام لتعكس الهيمنة التسويقية الجارفة للمنتخب الأرجنتيني، مدفوعة بالحمى الجماهيرية المستمرة المحيطة بأسطورته ليونيل ميسي؛ حيث تربع "التانغو" على الصدارة بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه.

صراع الشركات والقمصان

احتلت شركتا "أديداس" و"نايكي" صدارة المبيعات من خلال رعاية المنتخبات الخمسة الأولى: