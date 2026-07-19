وسائل إعلام إيرانية: الجيش الأمريكي يستأنف ضرباته الجوية بهجوم في محيط سيريك

خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأحد، بأن الولايات المتحدة بدأت جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران، استهدفت إحداها محيط مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الجيش الأمريكي بدأ "جولة جديدة من الهجمات الجوية" ضد إيران، فيما أفاد مراسلها في بندر عباس بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك قرابة الساعة 1:30 فجرا.

وأضافت الوكالة أن سلطات محافظة هرمزغان تلقت بلاغا عن سقوط صاروخ في إحدى مناطق سيريك، مشيرة إلى أن فرقا ميدانية انتقلت إلى الموقع لتقييم الأضرار، بينما تعرضت المدينة لعدة هجمات أمريكية خلال الأيام الماضية.

من جهتها، قالت وكالة مهر الإيرانية إن الضربة الأمريكية استهدفت منطقة في محيط سيريك، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية السكنية أو التجارية.

كما أفادت وكالة مهر بسماع أصوات تحليق طائرة أو أكثر من الطائرات المقاتلة في أجواء جزيرة كيش الواقعة في الخليج.

ونقلت الوكالة عن مراسليها في الجزيرة أن أصوات تحليق المقاتلات سمعت قبل وقت قصير، دون أن يتبعها حتى الآن أي دوي انفجارات أو تسجيل حوادث أمنية داخل الجزيرة.

وأضافت أن السلطات لم تعلن حتى اللحظة عن وقوع أي هجوم أو أضرار، فيما لم تتضح طبيعة الطائرات التي سمع تحليقها أو الجهة التي تتبع لها، وسط استمرار التوتر العسكري في المنطقة.