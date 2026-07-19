الجيش الأميركي يعلن بدء الرد على مقتل احد جنوده في الأردن

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فجر اليوم الأحد، أنها بدأت شن غارات جوية جديدة على إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها: "بدأت القوات الأمريكية اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، شنّ غارات جوية جديدة على إيران. وتهدف هذه الغارات إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإسلامي بسرعة على الهجمات التي شنتها ضد أفراد القوات الأمريكية في الأردن الليلة الماضية".

وأفادت وكالة "فارس" بأنه "في تمام الساعة 1:30 صباحا، استهدف هجوم عسكري أمريكي منطقة قرب ميناء سيريك"، فيما أفادت التقارير الأولية بأن "العدوان لم يستهدف البنى التحتية في المدينة ولم يسفر عن خسائر بشرية".

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، مقتل عسكريين أمريكيين خلال تصدي القوات الأمريكية وقوات شريكة لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة شنتها إيران على الأردن يوم الجمعة.

وأضافت القيادة، في بيان، أن عسكريا أمريكيا ثالثا لا يزال في عداد المفقودين، فيما تم إجلاء 4 عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج.

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة NewsNation،مقتل الجنديين بأنه "أمر محزن للغاية"، مشيرا إلى أنهما "قتلا أثناء خدمة بلادهما". وأضاف أن "الهدف المركزي من هذه الحرب هو عدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".

وردا على سؤال بشأن إعلان إيران أنها لم تعد ملتزمة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قال ترامب: "لا أكترث بذلك على الإطلاق".

وتأتي هذه الهجمات امتدادا لموجة تصعيد متنامية بدأت في 8 يوليو، إثر غارات أمريكية متتالية استهدفت الأراضي الإيرانية، والتي اعتبرتها القيادة المركزية الأمريكية رد فعل على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. هذا المحور التصعيدي دفع طهران للرد بالمثل، عبر استهداف قواعد ومصالح أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط.