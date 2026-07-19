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في مباراة مثيرة شهدت 10 أهداف.. إنجلترا تخطف برونزية المونديال

  • 19 تموز 2026
  • 02:05
في مباراة مثيرة شهدت 10 أهداف إنجلترا تخطف برونزية المونديال

خبرني - حسم المنتخب الإنجليزي مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال، بفوزه على نظيره الفرنسي، ليحرز المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه.

وشهد اللقاء المثير، الذي أقيم على ملعب مدينة ميامي، تسجيل 10 أهداف، وانتهى بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-4.

واستطاع الإنجليز إنهاء الشوط الأول متقدمين برباعية نظيفة، سجلها ديكلان رايس (د3)، وإزري كونسا (د18)، وبوكايو ساكا (د37 و54).

وبعد أن اعتقد الجميع أن المباراة قد حُسمت، أسهمت التبديلات التي أجراها مدرب المنتخب الفرنسي في بداية الشوط الثاني بفرض "الديوك" سيطرتهم على مجريات اللقاء، ليسجلوا ثلاثة أهداف متتالية عبر كيليان مبابي (د48 و66) وباركولا (د54).

وعاد ساكا ليوسع الفارق للإنجليز من علامة الجزاء، مسجلًا هدفه الثالث في المباراة (د87).

لكن عثمان ديمبيلي قلص النتيجة مجددًا بتسجيله الهدف الرابع لفرنسا (د90+6)، قبل أن يقضي جود بيلينغهام على آمال الفرنسيين بإحراز الهدف السادس لمنتخب بلاده في الدقيقة (90+8).

 

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