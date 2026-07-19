رشيد عساف يثير الجدل في سورية : الفنان يحاسب على فنه .. لا على مواقفه السياسية

خبرني - أثارت تصريحات الفنان السوري رشيد عساف حول فصل الفن عن المواقف السياسية جدلا واسعا، بعدما رد عضو مجلس الشعب السوري عبد المولى الحريري بدعوته لتشريع قانون يجرم "الطعن بالثورة"

وكان عساف قد قال، خلال لقاء إعلامي، إن تقييم الفنان يجب أن يستند إلى نتاجه الفني لا إلى مواقفه السياسية، مضيفاً: "حاسبني على نتاجي، أنت معني بنتاجي، مو معني بموقفي تجاه قضية معاصرة". وأكد أن الفنانين ينبغي أن يبقوا مساحة جامعة لجميع السوريين، بعيداً عن الاستقطاب، معتبراً أن دورهم يتمثل في "رأب الصدع" وتقريب وجهات النظر بين أبناء البلد.

وخلال حديثه عن بداية الأحداث في سورية ، استخدم عساف عبارة "من أول ما يسمى بالثورة"، موضحاً أن توصيف الأحداث يختلف بين السوريين، وأنه كان يدعو منذ بدايتها إلى عدم زج الفنانين في الانقسام السياسي، مستشهداً بأعمال درامية قال إنها كانت موجهة لجميع السوريين، بغض النظر عن مواقفهم.

وأثارت هذه العبارة رد فعل من عضو مجلس الشعب عبد المولى الحريري، الذي نشر تعليقاً عبر حساباته، قال فيه إنه سمع تصريحات رشيد عساف، مضيفاً: "أعدك أنك لن تستطيع في السنة القادمة أن تقول أزمة أو تطعن بالثورة أنت وأمثالك، لأننا سنشرع قانوناً يجرّم كل من يطعن أو يلمز بالثورة ويمجد النظام السابق".

ووصف الحريري الثورة بأنها "غيّرت وجه المنطقة والتاريخ"، معتبراً أنها "قدمت مليون شهيد"، وختم تعليقه بانتقاد لاذع للفنان، قائلاً إن "كل مأزوم من الثورة عليه أن يبحث عن دواء لأزماته النفسية".

وأعاد السجال بين الطرفين إلى الواجهة النقاش الدائر في الأوساط السورية حول حدود حرية التعبير، وإمكانية الفصل بين المواقف السياسية والإنتاج الفني، كما أثار تساؤلات بشأن المقترح الذي تحدث عنه الحريري، في ظل عدم صدور أي مشروع قانون رسمي حتى الآن يجرّم "الطعن بالثورة" أو دخوله المسار التشريعي داخل مجلس الشعب.