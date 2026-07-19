الإمارات تدين هجمات إيران على الأردن

خبرني - أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها لكل ما يعزز أمنها واستقرارها.

وتأتي الإدانة الإماراتية في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية خلال الساعات الماضية، والتي طالت قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في البحرين والأردن والكويت، في رد على الضربات الأميركية المتواصلة داخل الأراضي الإيرانية، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق التصعيد العسكري في المنطقة.