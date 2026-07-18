بعد إعادة هيكلته.. الولايات المتحدة ترفع الحظر عن (تيك توك)

خبرني - أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية التابعة للحكومة الفيدرالية، مؤكدة أن النسخة الحالية من التطبيق لم تعد تمثل المخاطر الأمنية التي دفعت إلى حظره قبل سنوات.

ويأتي القرار بعد إعادة هيكلة أعمال تيك توك داخل الولايات المتحدة وإنشاء كيان أمريكي مستقل لإدارة التطبيق.

وكانت الحكومة الأمريكية قد حظرت تطبيق تيك توك على معظم الأجهزة الحكومية في عام 2022، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإمكانية وصول الشركة الصينية المالكة، "ByteDance"، إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وأقر الكونغرس، عام 2024، تشريعًا يلزم شركة ByteDance ببيع عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة، وهو ما أدى في يناير/كانون الثاني 2026 إلى إتمام صفقة أنشأت كيانًا جديدًا يحمل اسم "TikTok US Data Security Joint Venture"، وتحتفظ ByteDance بحصة تبلغ نحو 20%، بينما يمتلك مستثمرون أمريكيون، من بينهم شركة "Oracle"، الحصة الأكبر.

وأكدت تيك توك ، أن البنية الجديدة تعتمد على بنية سحابية آمنة تديرها Oracle لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، مع استمرار تقديم المحتوى العالمي للمستخدمين.

وأوضحت وزارة العدل، أن الكيان الأمريكي الجديد يعمل بشكل مستقل عن ByteDance، كما خضع نظام التوصيات وبرامج الأمن السيبراني لمراجعات تهدف إلى عزل بيانات الحكومة الفيدرالية عن أي مكونات قد تثير مخاوف أمنية.

ورغم رفع الحظر على المستوى الفيدرالي، فإن القرار لا يُلزم جميع المؤسسات الحكومية بالسماح باستخدام التطبيق ، إذ ستظل لكل وكالة أو جهة حكومية صلاحية تقرير ما إذا كانت ستسمح لموظفيها بتثبيت تيك توك على أجهزتهم الرسمية، سواء لأسباب أمنية أو إدارية، مثل الحد من عوامل تشتيت الموظفين وتعزيز الإنتاجية.

ويعكس القرار تحولًا في الموقف الأمريكي تجاه تيك توك، بعد إعادة تنظيم ملكية وإدارة التطبيق داخل الولايات المتحدة، مع استمرار فرض ضوابط تهدف إلى حماية البيانات الحساسة وتقليل المخاوف المرتبطة بالأمن القومي.