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الأردن.. بيان عاجل من الكساسبة بديل الرياطي في مجلس النواب

  • 18 تموز 2026
  • 22:53
الأردن بيان عاجل من الكساسبة بديل الرياطي في مجلس النواب

خبرني - أصدر بكر الكساسبة بديل النائب الفاقد عضويته حسن الرياطي بياناً صحفيا حول تمثيله للحزب في مجلس النواب، وملئ مقعد الرياطي.

وتاليا بيان الكساسبة:  

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

بعد مشاورات داخلية مسؤولة، واستكمالاً لمسيرة الإصلاح التي تشكّل نهج حزب الأمة وعنوانه، وحرصاً على استمرار تمثيل الحزب وحماية مقعده النيابي، أتوجه غداً، بمشيئة الله، لأداء القسم الدستوري، مستشعراً ثِقَل المسؤولية، وفي موقف لا أُحسد عليه، يملؤه الألم والأسى على ما جرى بحق أخي المهندس حسن الرياطي، صاحب المواقف الجريئة والثابتة، الذي يدفع ثمن مواقفه بكل شموخ وصبر وثبات.

وإن قيامي بأداء القسم لا يعني، بأي حال من الأحوال، التراجع عن الوقوف إلى جانب أخي المهندس حسن الرياطي، أو التخلي عن حقه في مواصلة المسار القانوني والدستوري؛ إذ نؤكد في حزب الأمة استمرارنا في متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيته، ودعم حقه الدستوري في طلب تمييز الحكم، سعياً إلى رفع المظلمة عنه وإحقاق الحق، بمشيئة الله تعالى.

نسأل الله عز وجل أن يقدّر لنا جميعاً الخير، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يعيننا على حمل الأمانة وأداء المسؤولية بما فيه خير البلاد والعباد.

أخوكم

المهندس بكر يحيى الكساسبة

18/7/2026

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